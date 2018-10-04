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У листопаді на службу призвуть 1 тис. офіцерів запасу

У листопаді на військову службу в небойові військові частини планується призвати 1000 офіцерів запасу.

Про це повідомляє юридична служба Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook.

– 4 жовтня Міністерством оборони України видано наказ № 495 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України 22.05.2018 № 231 Про призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу в 2018 році, – йдеться в повідомленні.

В Юридичній службі ЗСУ зазначили, що видання цього наказу обумовлено необхідністю доукомплектування первинних офіцерських посад в небойових військових частинах (арсенали, бази, склади, навчальні центри, полігони) Збройних сил України фахівцями дефіцитних спеціальностей, в тому числі фахівцями механізованих, інженерних підрозділів, зв’язку та автоматизованих систем управління, морально-психологічного та медичного забезпечення, а також звільнення в грудні 2018 року офіцерів запасу, призваних у червні 2017 року.

Також наказом передбачено збільшення кількості офіцерів запасу для призову в 2018 році з 500 осіб до 1000 осіб.

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Призов зазначених осіб планується проводити в листопаді 2018 року.

Як пояснив начальник управління у зв’язках з громадськістю Генштабу ЗСУ Богдан Сеник, йдеться про призов випускників військових кафедр вузів. Термін служби для них – 18 місяців.

До слова, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов, який триватиме до кінця грудня.

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