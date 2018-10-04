Українського дипломата, якого висилають з Угорщини у відповідь на оголошення консула в Береговому персоною нон грата, влаштують до представництва МЗС в Ужгороді.
Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.
Він назвав реакцію Угорщини “абсолютно і фундаментально неадекватною”, зазначивши, що Україна у даному випадку не порушила міжнародного права і угорських законів.
– А нашого дипломата влаштуємо у представництві МЗС в Ужгороді, їм там точно потрібно підсилення, – написав Клімкін.
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Нагадаємо, раніше сьогодні уряд Угорщини вирішив вислати консула України у відповідь на оголошення консула Угорщини в Береговому персоною нон грата,
Фото: Dreamstime
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