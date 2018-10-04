Поширеність куріння в Україні з 2010 року зменшилася серед дорослих на 20%, серед підлітків – майже на 40%.

Про це заявила представник Моз Катерина Римаренко на конференції сторін рамкової конвенції ВОЗ по боротьбі проти тютюну (РКБТ) у Женеві, повідомляє в четвер, 4 жовтня, прес-служба МОЗ.

– Протягом останніх десяти років Україна досягла значного прогресу у впровадженні РКБТ ВОЗ, що доводять результати останніх досліджень. З 2010 року поширеність куріння серед дорослих зменшилася на 20%, серед підлітків – майже на 40%, – сказала Римаренко.

Читайте: Інсульт, сліпота і ще 5 хвороб, які викликає куріння

За її словами, зараз потрібно зосередити увагу на проблемах щодо поширення інноваційних тютюнових продуктів – електронних сигарет і тютюнових виробів для нагріву.

Раніше Факти ICTV зібрали 10 причин кинути курити саме сьогодні.

Фото: dreamstime.