Поширеність куріння в Україні з 2010 року зменшилася серед дорослих на 20%, серед підлітків – майже на 40%.
Про це заявила представник Моз Катерина Римаренко на конференції сторін рамкової конвенції ВОЗ по боротьбі проти тютюну (РКБТ) у Женеві, повідомляє в четвер, 4 жовтня, прес-служба МОЗ.
– Протягом останніх десяти років Україна досягла значного прогресу у впровадженні РКБТ ВОЗ, що доводять результати останніх досліджень. З 2010 року поширеність куріння серед дорослих зменшилася на 20%, серед підлітків – майже на 40%, – сказала Римаренко.
Читайте: Інсульт, сліпота і ще 5 хвороб, які викликає куріння
За її словами, зараз потрібно зосередити увагу на проблемах щодо поширення інноваційних тютюнових продуктів – електронних сигарет і тютюнових виробів для нагріву.
Раніше Факти ICTV зібрали 10 причин кинути курити саме сьогодні.
Фото: dreamstime.