PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вбивство полковника СБУ Хараберюша: Прасоловій дали 12 років тюрми/

Вбивство полковника СБУ Хараберюша: Прасоловій дали 12 років тюрми

Юлію Прасолову засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі в 2017 році.

Вбивство полковника СБУ Хараберюша

Іллічівський райсуд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову за вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша, повідомляє прес-центр відомства.

Хараберюша підірвали в авто в березні 2017 року за замовленням терористів “ДНР”, які діяли під кураторством російських спецслужб.

Читайте: У Києві затримали авто з номерами “ДНР” – СБУ

Вирок отримала безпосередня виконавиця злочину, на черзі – замовники та куратори організації вбивства.

Нагадаємо, Юлію Прасолову затримали в Одесі в жовтні 2017 року. За інформацією, за вбивство Хараберюша жінка отримала $15 тис.

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка