Юлію Прасолову засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі в 2017 році.

Іллічівський райсуд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову за вбивство полковника контррозвідки СБУ Олександра Хараберюша, повідомляє прес-центр відомства.

Хараберюша підірвали в авто в березні 2017 року за замовленням терористів “ДНР”, які діяли під кураторством російських спецслужб.

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Вирок отримала безпосередня виконавиця злочину, на черзі – замовники та куратори організації вбивства.

Нагадаємо, Юлію Прасолову затримали в Одесі в жовтні 2017 року. За інформацією, за вбивство Хараберюша жінка отримала $15 тис.

Фото: Нацполіція