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Війна на Донбасі: бойовики обстріляли Кримське з мінометів і БМП

Бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі – 5 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Новолуганське, Піски, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське, – зазначається у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Кримське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Луганського, Новолуганського, Гнутового та Лебединського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти.

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Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося.

До слова, 2 жовтня в результаті атаки бойовиків лазерною зброєю український прикордонник отримав опік сітківки ока.

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