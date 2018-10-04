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З 8 жовтня Нацполіція відновлює контроль швидкості на дорогах

Вже з 8 жовтня Кабмін у рамках політики безпеки дорожнього руху поновлює масштабний контроль швидкості спеціальними засобами і силами Національної поліції.

дороги

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

Він пояснив, що впродовж наступного тижня режим контролю руху матиме певним чином просвітницький характер – водіїв усно попереджатимуть про перевищення. Але потім порушників почнуть штрафувати відповідно до законодавства.

– І тут я маю сказати: мені не треба ні штрафи, ні покарання. Потрібно, аби і водії були здорові, і пішоходи. Перший тиждень Нацполіція буде попереджати. Далі – задіюємо всі механізми, – сказав глава уряду.

Він також звернув увагу, що перевірці підлягатиме й дотримання технічних норм виводу транспорту в рейс.

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Нагадаємо, що раніше у прес-службі МВС поінформували, що на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг державного значення та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод працівники патрульної поліції почнуть використовувати портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів.

Окрім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму також будуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.

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