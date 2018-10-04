Сьогодні Верховна Рада України прийняла президентський законопроект про внесення змін до ст.1 закону України Про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Як усе починалося

Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО вперше ухвалили у 2014 році, пише Ранок у Великому Місті.

У ньому закріплювалась частина зобов’язань, взятих на себе Україною в рамках Мінських угод.

Згідно з законом, органи місцевої влади в окремих районах Донбасу зможуть утворювати підконтрольні їм формування “народної поліції” та впливати на формування органів прокуратури та суддів, а український уряд зобов’язується фінансувати ці території.

Чи працював закон

Закон з такими нормами не працював жодного дня. Умовою його використання є звільнення окупованих територій від бойовиків та проведення на них виборів за українським законодавством.

У 2014 році його приймали в закритому режимі та вимкнули табло Ради під час голосування, щоб картинка з тим, хто підтримав такі норми, не облетіла всі телеканали.

У 2017 році при голосуванні за продовження дії закону у справу пішли й димові шашки.

Що каже політолог

– Конфліктне ставлення до цього закону є відображенням конфліктного ставлення до Мінських угод.

Є політичні сили, які себе позиціонують як войовничі патріоти, які проти будь-яких домовленостей.

Вони вважають, що будь-які компроміси – є неприйнятними. Але треба розуміти – якщо не йти на компроміси, то буде продовжуватися війна, причому війна може набути більших масштабів, перетворитися на велику війну, – пояснює політолог Володимир Фесенко .

Антиросійські санкції

Продовження дії закону є свідченням того, що Україна готова виконувати свою частину Мінських домовленостей.

А значить, лежить у основі всієї системи санкцій проти Росії та забезпечує підтримку Україні на міжнародній арені.

– Це є закон санкцій! Який потрібен для того, щоб не дати можливостей Кремлю разом зі своїми лобістами в ЄС розвалити санкції, перекласти із хворої голови на здорову, що начебто Україна не виконує політичного блоку Мінських угод, – говорить перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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На Заході

Підтримують таку точку зору і західні партнери України.

Зокрема, в США нагадують, що ключові санкції щодо Росії прив’язані до виконання Мінських домовленостей, у яких серед іншого йдеться і про необхідність збереження особливого порядку самоврядування нині непідконтрольної Україні частини Донбасу.

Інша точка зору

Противники продовження дії закону відзначають, що Мінські угоди не діють. Тому й закон, складений на їх основі, країні не потрібен.

Нагадаємо, вчора Петро Порошенко вніс у Раду законопроект щодо продовження особливого порядку в ОРДЛО.