PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Збої в роботі ПриватБанку - названо причину/

Збої в роботі ПриватБанку – названо причину

Аварія найбільших провайдерів мережі викликала тимчасові перебої у роботі онлайн-сервісів Приватбанку.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Перебої в роботі мереж глобальної передачі даних найбільших українських провайдерів інтернету компаній Укртелеком і DataGroup можуть привести до тимчасових перебоїв у роботі онлайн-сервісів і веб-сайту ПриватБанку з 17.15 4 жовтня.

Аварія ліній зв’язку трапилася в Німеччині, це підтвердили оператори передачі даних.

Читайте: Коли в Києві включать гарячу воду – в КМДА назвали терміни

За даними ІТ-департаменту Приватбанку, провайдери зв’язку планують усунути наслідки аварії каналів протягом найближчої години. Фахівці банку ведуть в екстреному режимі роботу з підключення резервних каналів передачі даних.

Нагадаємо, Приватбанк попереджав клієнтів про спроби шахрайства за допомогою СМС-повідомлень.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка