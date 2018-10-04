Аварія найбільших провайдерів мережі викликала тимчасові перебої у роботі онлайн-сервісів Приватбанку.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Перебої в роботі мереж глобальної передачі даних найбільших українських провайдерів інтернету компаній Укртелеком і DataGroup можуть привести до тимчасових перебоїв у роботі онлайн-сервісів і веб-сайту ПриватБанку з 17.15 4 жовтня.

Аварія ліній зв’язку трапилася в Німеччині, це підтвердили оператори передачі даних.

Читайте: Коли в Києві включать гарячу воду – в КМДА назвали терміни

За даними ІТ-департаменту Приватбанку, провайдери зв’язку планують усунути наслідки аварії каналів протягом найближчої години. Фахівці банку ведуть в екстреному режимі роботу з підключення резервних каналів передачі даних.

Нагадаємо, Приватбанк попереджав клієнтів про спроби шахрайства за допомогою СМС-повідомлень.