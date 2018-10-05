Главі Державного агентства резерву Вадиму Мосійчуку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Голосіївський райуд обрав запобіжний захід главі Держагентства резерву Вадиму Мосійчуку у вигляді особистого зобов’язання, передає УНН.
Суд відхилив клопотання прокуратури застосувати до глави Держрезерву запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.
– Слідчий суддя постановив: клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, – оголосила суддя Хоменко.
Читайте: “Топаз” виходить на свободу по “закону Савченко”
Мосійчука зобов’язали прибувати до слідчого на вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, здати документи, що дають дозвіл на виїзд із країни, а також уникати контакту зі свідками у цій справі.
Термін запобіжного заходу спливає 3 грудня 2018 року.
Нагадаємо, 4 жовтня у будинку глави Держрезерву провели обшуки.
Вадиму Мосійчуку вручили підозру за статтею Службова недбалість.
Фото: В’ячеслав Ратинський/УНІАН