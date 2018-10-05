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Главі Держрезерву Мосійчуку обрали запобіжний захід

Главі Державного агентства резерву Вадиму Мосійчуку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Голосіївський райуд обрав запобіжний захід главі Держагентства резерву Вадиму Мосійчуку у вигляді особистого зобов’язання, передає УНН.

Суд відхилив клопотання прокуратури застосувати до глави Держрезерву запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

– Слідчий суддя постановив: клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, – оголосила суддя Хоменко.

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Мосійчука зобов’язали прибувати до слідчого на вимогу, повідомляти про зміну місця проживання, здати документи, що дають дозвіл на виїзд із країни, а також уникати контакту зі свідками у цій справі.

Термін запобіжного заходу спливає 3 грудня 2018 року.

Нагадаємо, 4 жовтня у будинку глави Держрезерву провели обшуки.

Вадиму Мосійчуку вручили підозру за статтею Службова недбалість.

Фото: В’ячеслав Ратинський/УНІАН

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