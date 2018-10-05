У селі Старозаводське Нікопольського району Дніпропетровської області будується нова сонячна електростанція (СЕС) потужністю 200 МВт, яка забезпечить електроенергією 100 тисяч будинків і підприємств.

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик повідомив, що ця станція стане найпотужнішою в Україні і ввійде до ТОП-3 найбільших СЕС по всій Європі.

Станція будується спільно приватними інвесторами з Китаю і України – China Machinery Engineering Corporation (CMEC) і ДТЕК. Загальний обсяг інвестицій – $230 млн.

Згідно з проектом, який стартував навесні цього року, на 400 га, де раніше розташовувався кар’єр, будуть встановлені 750 тис. сонячних панелей загальною потужністю 200 МВт. Тут також будуть змонтовані 80 інверторних станцій з силовими трансформаторами і розподільними пристроями. Модулі китайського виробництва зможуть забезпечити електрикою 100 тис. будинків і підприємств.

Як сказав Голик, цей проект є частиною проекту енергонезалежності України, пріоритетність якого зазначив президент Петро Порошенко. Це вже третя СЕС у Дніпропетровськії області, перші дві запущені у Підгірному та Нікополі.

– Дніпропетровська ОДА забезпечує проектам альтернативної енергетики зелене світло і повне сприяння. При цьому вони реалізуються без залучення бюджетних коштів, – сказав Голик.

Він також зазначив, що нова СЕС дасть нові робочі місця.

– Ми створюємо безпечні умови, комфортний клімат і прозорі правила гри для бізнесу. З початку збройного конфлікту на Донбасі Дніпропетровщина не втратила жодного інвестора, оскільки кожен з них має можливість працювати. Ми мріємо, щоб в нашому регіоні розвивалася альтернативна енергетика. Останнім часом в цій сфері з’являється все більше інвестпроектів. Ми раді, що в такі проекти вкладають кошти, створюються нові робочі місця, – сказав радник голови Дніпропетровської ОДА.

Об’єкт зводимо швидкими темпами, завдяки нашим китайським партнерам, – компанії, яка повірила в цей проект. Дякуємо обласній владі, місцевій владі, жителям, які підтримали будівництво, – сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. – Будівництво сонячної електростанції – це підтвердження того, що ДТЕК залишається найбільшим вітчизняним інвестором, який за останні роки вклав мільярди гривень в енергетику України.

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– Цей проект особливий. Це великі інвестиції, вкладені на українському ринку, – зазначив генеральний директор компанії China Machinery Engineering Corporation, керівник проекту будівництва сонячної електростанції Цао Цинь. – Наша компанія працює 10 років. Маємо досвід, силу і віру, щоб втілити цей проект.

Завершення будівництва заплановано на початок 2019 року. Після цього станцію підключать до єдиної енергетичної системи України і введуть в експлуатацію.

Нагадаємо, що вперше за 110 років в селі Петриківка Дніпропетровської області було реконструйовано початкову школу.