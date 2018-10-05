У Чорнобильській зоні ввели в експлуатацію першу сонячну електростанцію Solar Chernobyl, розташовану навпроти накритого реактора.

5 жовтня на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС відбулася офіційна церемонія відкриття сонячної електростанції Solar Chernobyl, повідомляє ДСП ЧАЕС.

– Чорнобильську АЕС неодноразово називали першою. Перша АЕС України, перша атомна станція, що почала процес зняття з експлуатації, перша АЕС, де реалізуються масштабні міжнародні проекти… Сьогодні ми – перша АЕС, на майданчику якої генерується альтернативна енергія, – зазначив в.о. гендиректора ДСП ЧАЕС Валерій Сейда.

Сонячна електростанція у Чорнобильській зоні розташована в 100 метрах від ядерного реактора, що вибухнув у 1986 році, пише Reuters.

Комплекс із 3800 панелей збудований на території, яка залишається здебільшого непридатною для проживання, а відвідувачів супроводжують гіди з вимірювачами випромінювання.

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До слова, на цій території електроенергія вироблятиметься вперше з 2000 року, коли остаточно була зупинена ЧАЕС.