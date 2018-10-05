PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / На ЧАЕС відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl/

На ЧАЕС відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl

У Чорнобильській зоні ввели в експлуатацію першу сонячну електростанцію Solar Chernobyl, розташовану навпроти накритого реактора.

5 жовтня на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС відбулася офіційна церемонія відкриття сонячної електростанції Solar Chernobyl, повідомляє ДСП ЧАЕС.

– Чорнобильську АЕС неодноразово називали першою. Перша АЕС України, перша атомна станція, що почала процес зняття з експлуатації, перша АЕС, де реалізуються масштабні міжнародні проекти…

Сьогодні ми – перша АЕС, на майданчику якої генерується альтернативна енергія, – зазначив в.о. гендиректора ДСП ЧАЕС Валерій Сейда.

Сонячна електростанція у Чорнобильській зоні розташована в 100 метрах від ядерного реактора, що вибухнув у 1986 році, пише Reuters.

Комплекс із 3800 панелей збудований на території, яка залишається здебільшого непридатною для проживання, а відвідувачів супроводжують гіди з вимірювачами випромінювання.

Читайте: Обережно – монстри Чорнобиля! Кого можна зустріти в зоні відчуження

До слова, на цій території електроенергія вироблятиметься вперше з 2000 року, коли остаточно була зупинена ЧАЕС.

Нещодавно популярний британський гурт зняв кліп у Прип’яті в зоні відчуження.

Фото: ДСП ЧАЕС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туристам дозволили дивитися раніше заборонені місця у Зоні відчуження ЧАЕС
українські символи
Орнамент, музика та смачна кухня: всесвітньо відомі символи України
Про силу життя: британський гурт Suede зняв кліп біля Чорнобиля
Пожежа у Чорнобилі
У Чорнобилі знову пожежа
Пожежу у Чорнобилі ліквідовано – який радіаційний фон
Пожежа у Чорнобилі
Пожежа у Чорнобилі: головна версія не підтвердилася
Пожежа у Чорнобилі
Пожежа у Чорнобилі: поліція відкрила кримінальне провадження
Пожежа у Чорнобилі
Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС назвали ймовірну причину
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка