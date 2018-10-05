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На Донбасі зафіксовано 180 танків бойовиків

На Донбасі зафіксовано велике скупчення військової техніки бойовиків, розміщеної з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК з посиланням на дані місії ОБСЄ.

4 жовтня поточного року у Вільному зафіксовано три танки; у Бугаївці – 44 танки, а також гармати, артилерію; в Шимшинівці – 11 танків; в Круглику – 61 танк; у Мирному – 18 танків і артилерію; у Мануйлівці – 43 танки.

– Таким чином, кмітливі “шахтарі” викопали зі своїх диво-шахт не менше 180 одиниць одних тільки танків. А щоб забезпечити їх пальним, мабуть, відкрили і власні нафтові родовища, – йдеться в повідомленні.

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Сепаратисти продовжують систематично перешкоджати діяльності міжнародних спостерігачів. Згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 4 жовтня, спостерігачі не змогли потрапити для проведення моніторингу в селище Южна Ломуватка в Луганській області.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

Фото: zavtra.

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