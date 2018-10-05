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Погода в Україні на сьогодні, 5 жовтня (КАРТА)

5 жовтня на всій території України очікується суха та сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше сьогодні буде на заході та у південних областях – до +17.

Проте на Закарпатті вночі невеликі заморозки.

На решті території країни вдень очікується від +14 до +16 градусів, а вночі та вранці прохолодно – в межах 3-5 вище нуля.

У Києві сьогодні сухо, протягом дня 14-16 градусів тепла.

Читайте: -20 на Новий рік 2019: прогноз погоди до кінця осені і на зиму

До речі, у вихідні в Україну прийде справжнє бабине літо.

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