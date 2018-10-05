5 жовтня на всій території України очікується суха та сонячна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Найтепліше сьогодні буде на заході та у південних областях – до +17.
Проте на Закарпатті вночі невеликі заморозки.
На решті території країни вдень очікується від +14 до +16 градусів, а вночі та вранці прохолодно – в межах 3-5 вище нуля.
У Києві сьогодні сухо, протягом дня 14-16 градусів тепла.
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До речі, у вихідні в Україну прийде справжнє бабине літо.
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