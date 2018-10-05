Верховна Рада підтримала направлення в РНБО постанови з пропозицією ввести санкції проти телеканалів 112 Україна та NewsOne. Факти ICTV розібралися, чим це загрожує каналам, та які заборони в медіа були до цього.

Історія каналів та власники

У 2011 році між регіональними телекомпаніями провели цифровий конкурс, на якому перемогли Новий формат ТВ, Партнер ТВ, Аріадна ТВ, ТВ Вибір, Лідер ТВ. Невдовзі їх викупив бізнесмен Андрій Подщипков.

Через 2 роки, 26 листопада, відбулася презентація телеканалу 112 Україна, а вже 28 листопада він вийшов в ефір. Канал став досить успішним і в серпні 2014 року відкрив корпункт в Європі та організував низку телемостів за час свого існування.

У 2015 році 112 Україна зайняв одну з провідних позицій серед інформаційних каналів. Він також входить до десятки загальнонаціональних каналів.

Телеканал NewsOne був заснований бізнесменом і народним депутатом Вадимом Рабіновичем і почав своє мовлення 27 червня 2010 року. Він також є досить популярним в Україні, а наприкінці 2015 року посів третє місце за популярністю (рейтинги).

Об’єднує ж ці канали те, що вони не раз ставали місцем проросійської пропаганди і не раз потрапляли у неприємні ситуації.

Гучні скандали

Майже протягом усього часу мовлення канал 112 Україна піддавався критиці зі сторони Національної Ради з телебачення і радіомовлення.

У 2014 році Національна Рада винесла 6 попереджень телеканалу за невідповідність програмної концепції. Також до 112 Україна були претензії щодо логотипу. За словами експертів, у нього була кольорова гамма російського прапора.

У 2015 році канал отримав попередження за трансляцію ток-шоу Шустер LIVE, на яке запросили російського журналіста Максима Шевченко, який робив проросійські заяви.

Цікава й ситуація з власником 112 Україна Андрієм Подщипковим. Досить довго Рада з телебачення і радіомовлення вимагала назвати справжніх власників телеканалу, проте Подщипков неодноразово заявляв, що каналом володіє тільки він.

Проте вже 27 вересня 2016 року він оформляв політичний притулок у Бельгії через “політичний тиск в Україні”.

Весною 2018 року розповсюдили інформацію, що бенефіціарним власником 112 Україна став німець Едуард Катц. Через кілька місяців на сайті Радіо Свобода з’явилося журналістське розслідування, яке намагалося довести, що Едуард Катц не має майже ніякого відношення до телеканалу, а керує ним хтось інший. Тоді журналісти дізналися, що Катц продає б/в автомобілі і навряд чи зміг би купити цілий телеканал.

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За інформацією журналістів, у 2018 році відбулися зміни у структурі власності телеканалу і там з’явилися люди, які мають зв’язок з Віктором Медведчуком. Також, після того, як він приєднався до партії За життя народного депутата Вадима Рабіновича, в ефірі 112 Україна значно зросла присутність останнього.

Крім Рабиновича спостерігається й постійна “ротація” одних і тих же осіб на каналі. Звичайно, в студії 112 Україна за рік встигають дати коментарі тисячі експертів та однаковий час усім неможливо. Але коли кожен день, або через день, миготять особи одних і тих же політичних діячів, експертів, виникають певні підозри.

Крім того, на каналі працює ведучий, який раніше давав інтерв’ю сепаратистському каналу News Front.

З NewsOne ситуація також досить цікава. Зараз власником каналу є Євген Мураєв (який також входить до політичної партії За життя). І NewsOne пропагує близькі до власника політичні сили, а також їхню позицію, за що канал й отримав попередження щодо порушення законів України (проведення політичної агітації у міжвиборчий період).

Крім того, власник каналу неодноразово брав участь в ефірах програм, що в листопаді 2017 року призвело до скандалу, коли Мураєв назвав Революцію гідності “державним переворотом”. Багато хто з критиків звинуватив власника каналу у державній зраді.

Сьогодні з’явилося повідомлення про те, що власником NewsOne замість Мураєва став народний депутат від фракції Опозиційний блок Тарас Козак. Він також є заступником голови Громадської Організації Центр Правової Держави, якою керує Віктор Медведчук.

Санкції та можливість закриття

Народні депутати підтримали постанову №9157, яка вносить на розгляд РНБО пропозицію щодо введення санкцій проти компаній, які є частиною власності телеканалів 112 Україна та NewsOne.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту постанови, підставою для введення санкцій є дії, що призводять до потенційних загроз національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина.

Постановою Верховна Рада запропонувала ввести проти 112 Україна та News One низку обмежувальних заходів, серед яких блокування активів, запобігання виведенню капіталів, заборона користуватися радіочастотним ресурсом країни, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг, тощо.

Тобто, крім економічних санкцій, канали можуть спробувати закрити опосередковано. Звичайно, якщо їм відмовлять у можливості транслювати ефір, канали зможуть продовжити трансляцію в інтернеті. Проте такий крок сильно вдарить по охопленню аудиторії, що надалі може призвести до їхнього закриття.

Якщо РНБО підтримає постанову, то для введення її в дію залишиться тільки рішення президента. Проте не факт, що рішення не затягнуть до періоду проведення виборів. Адже такий крок може сильно вплинути на рейтинги партій та народних депутатів, які мають відношення до цих телеканалів.

Також виблискує й у цій постанові піар деяких політиків, як от Мустафи Найєма, який був одним з ініціаторів законопроекту, але вирішив різко змінити свою думку в день голосування.

– Справжня мета демаршів, бойкотів і криків про антидержавну діяльність – контроль над медійним простором перед виборами або створення більш сприятливих обставин для переговорів з власниками і менеджерами цих телеканалів, – написав Найєм у Facebook.

Цікавий хід – владу покритикувати, утриматися від голосування, а з партії Блок Петра Порошенка не вийти.



Санкції проти 112 Україна та NewsOne: причини та кому це вигідно / 2 фотографии

Проте не всі виступають за закриття каналів, оскільки вважають подібну постанову загрозою свободи слова та “придушенням опозиції”. Хоча тут досить складно виправдовувати канал, власник якого називає Революцію гідності “державним переворотом”.

До слова, концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) відключив мовлення телеканалу UA:Перший за борги.