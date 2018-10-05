За добу окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ у зоні проведення операції Об’єднаних сил, 5 з них – із важкого озброєння. Поранено чотирьох українських військових.

Зокрема, бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

– Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Луганське, Травневе, Шуми, Південне, Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине, – йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти двічі обстріляли Луганське з мінометів калібру 120 мм, а Кримське, Оріхове та Травневе – з мінометів 82-го калібру.

За даними розвідки, знищено трьох окупантів і трьох поранено.

Читайте: Україна спростить надання громадянства іноземцям, що воювали на Донбасі

– Від початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Кримське, Оріхове, Вільний, Водяне та Гнутове, – повідомляє штаб ООС.

До слова, 2 жовтня в результаті атаки бойовиків лазерною зброєю український прикордонник отримав опік сітківки ока.

Фото: Міноборони