Кремлівський куратор окупованих територій Донбасу Владислав Сурков розробив і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну новий план дестабілізації ситуації в Україні.

Таку думку висловив у коментарі Апострофу військовий оглядач Юрій Карін.

– Зокрема, Сурков і військова розвідка намагаються витіснити з українського напрямку конкурентів із ФСБ і СЗР, називаючи їх дії безсистемними і неефективними, – пояснив Карін.

За його словами, серед пунктів нового плану: так звана “релігійна війна” (силове протистояння з використанням людських ресурсів УПЦ МП), протестні виступи під соціальними гаслами, організація і проведення диверсій на критичних об’єктах інфраструктури.

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– Російські військові пропонують почати гібридні сценарії у південно-східних областях України в період до проміжних виборів до Конгресу США. Також, приблизно у цей час відбудуться і так звані вибори в ОРДЛО, проведення яких прямо суперечить Мінським угодами і засуджується цивілізованим світом. Але час працює проти агресора. Він змушений йти ва-банк, інакше Україна для РФ буде назавжди втрачена, – зазначив Карін.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

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