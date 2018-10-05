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Україна не відноситься до РПЦ – документ

Москва, завдаючи “жорсткого тиску”, де-факто захопила Київську митрополію під свій контроль у 1686 році.

Про це йдеться в тексті дослідження Вселенський престол і українська церква, де обґрунтовується належність України до Вселенського, а не Московського патріархату. Документ опублікований на сайті Київської православної богословської академії.

В основу дослідження лягли архівні документи, в яких йдеться про те, що Вселенський патріархат офіційно ніколи не передавав Київську митрополію Москві.

За даними дослідників, у 1589 році Російську Церкву підвищили до патріархату, і після цього її “кордони” не змінювалися ніякими рішеннями Константинополя. Як зазначили у КПБА, Київська митрополія не входила до складу Російської церкви, а її митрополити отримували благословення Вселенського патріарха до XVII століття.

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Проте у 1686 році Вселенський патріарх Діонісій IV “під жорстким тиском дозволив Московському патріарху висвячувати митрополита Київського” – це почалося з Гедеона.

Дозвіл цей даний Грамотою про передачу. КПБА підкреслює: по термінології того часу слово “передача” означає “дозвіл” тільки на хіротонію, але не дає право на включення канонічної території в іншу автокефальну церкву.

Як йдеться в архівних документах, така грамота була видана “з міркувань практичності”, тому як між Києвом і Константинополем була велика відстань, і була війна між царствами.

До речі, патріарх Філарет назвав терміни створення єдиної церкви в Україні.

Фото: Ecumenical Patriarchate.

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