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Україна підтвердила прихильність Мінським угодам – Сайдік

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактні групі Мартін Сайдік привітав продовження парламентом дії закону про особливий статус ОРЛДО до кінця 2019 року.

Про це йдеться у його заяві на сайті ОБСЄ.

– Це чітке підтвердження прихильності України Мінським угодам, позитивний крок в підтримку мирного врегулювання конфлікту на сході країни. Я вдячний членам парламенту за таке своєчасне та важливе рішення, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Стріляють в ногу і влаштовують “сафарі” – як воюють бойовики ОРДЛО

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

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