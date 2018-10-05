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В Україні підвищать стипендії – на скільки і кому

В Україні збільшать розмір іменних стипендій Верховної Ради для студентів до 2130-2750 грн.

Таке рішення одноголосно підтримав Комітет з питань науки і освіти.

Для студентів технікумів, коледжів, училищ (Внз I-II рівня акредитації), що навчаються за освітньою ступеня (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст або бакалавр збільшено розмір іменних стипендій Верховної Ради України до 2130 гривень в місяць.

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Для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенями бакалавр, спеціаліст або магістр – до 2 720 гривень на місяць.

Нагадаємо, з 1 листопада 2017 року стипендії українським студентам підвищили на 18%.

Раніше повідомлялося, що до 2018 року в Україні скоротиться кількість студентів, які отримують стипендії, до 25%, а до 2020 року – до 15%.

Фото: dreamstime.

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