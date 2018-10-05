У декларації для отримання субсидії не потрібно вказувати свій дохід у цифрах.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
– Ні заробітну плату, ні пенсію, ні соціальні виплати відображати не потрібно, оскільки цю інформацію управління соціального захисту населення верифікує самостійно, – зазначив чиновник.
За словами Реви, у розділі 3 Декларації про доходи у жовтні 2018 року вказуються лише дані про види та суми доходів, інформація про які відсутня у держреєстрах.
Він уточнив, що це може бути дохід від здачі молока, квартири в оренду, доходи від фрілансу чи заробітки за кордоном.
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Раніше повідомлялося, які документи потрібні для отримання субсидії.
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