PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Як оформити субсидію в Україні і чи потрібні дані про зарплату та пенсію/

Як оформити субсидію в Україні і чи потрібні дані про зарплату та пенсію

У декларації для отримання субсидії не потрібно вказувати свій дохід у цифрах.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

– Ні заробітну плату, ні пенсію, ні соціальні виплати відображати не потрібно, оскільки цю інформацію управління соціального захисту населення верифікує самостійно, – зазначив чиновник.

За словами Реви, у розділі 3 Декларації про доходи у жовтні 2018 року вказуються лише дані про види та суми доходів, інформація про які відсутня у держреєстрах.

Він уточнив, що це може бути дохід від здачі молока, квартири в оренду, доходи від фрілансу чи заробітки за кордоном.

Читайте: Монетизація субсидій з 2019 року затверджена: дати

Раніше повідомлялося, які документи потрібні для отримання субсидії.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

5 зайвих млрд. грн за рік – у Кабміні пояснили рішення про субсидії
Як отримати субсидію заробітчанам – три умови
Скорочення субсидій не буде. У Кабміні сказали чому
Лотерея, депозит, cash-back? Що може вплинути на розмір субсидії
Субсидії в Україні отримають не всі: хто має право та новий механізм розрахунку
Оформлення субсидії: які документи потрібні  
Як нараховуватимуть та що таке живі гроші: монетизація субсидій
Оформлення субсидії: як декларувати доходи розлученим
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка