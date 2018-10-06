PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бюджет на 2019 рік і зняття недоторканності: ключові питання парламенту на тиждень/

Бюджет на 2019 рік і зняття недоторканності: ключові питання парламенту на тиждень

Ключовими питаннями для Верховної Ради наступного пленарного тижня буде затвердження у першому читанні проектудержавного бюджету України на 2019 рік і позбавлення недоторканності нардепів.

Верховна Рада

Про це сьогодні заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій у ході робочого візиту до Грузії, повідомляє прес-служба ВР.

– Питанням номер один на наступному тижні буде бюджет. Згідно з регламентом, ми повинні прийняти у першому читанні бюджет на 2019 рік до 20 жовтня, – зазначив він.

При цьому Парубій додав, що Верховна Рада також повинна розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності двох народних депутатів. Однак про кого саме йде мова, не уточнив.

Читайте: Закон про мову або чергова спекуляція перед виборами?

Нагадаємо, що на цьому тижні депутати розглянули низку законопроектів, які мають соціальний характер, але також було розглянуто законопроект про реформування державних і комунальних засобів масової інформації.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Студія
Санкції проти 112 Україна та NewsOne: причини та кому це вигідно
Верховна Рада
Новий склад ЦВК прийняв присягу (СПИСОК)
Верховна Рада
Закон про мову або чергова спекуляція перед виборами?
Закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО: все, що потрібно знати
Рада ініціює санкції проти засновників 112 Україна і NewsOne
Україна продовжила особливий порядок самоврядування в ОРДЛО
Слава Україні: Рада запровадила нове вітання у ЗСУ і Нацполіції
Сергій Дунаєв
Зняття недоторканності з нардепа Дунаєва – лишився один крок
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка