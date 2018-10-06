Ключовими питаннями для Верховної Ради наступного пленарного тижня буде затвердження у першому читанні проектудержавного бюджету України на 2019 рік і позбавлення недоторканності нардепів.

Про це сьогодні заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій у ході робочого візиту до Грузії, повідомляє прес-служба ВР.

– Питанням номер один на наступному тижні буде бюджет. Згідно з регламентом, ми повинні прийняти у першому читанні бюджет на 2019 рік до 20 жовтня, – зазначив він.

При цьому Парубій додав, що Верховна Рада також повинна розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності двох народних депутатів. Однак про кого саме йде мова, не уточнив.

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Нагадаємо, що на цьому тижні депутати розглянули низку законопроектів, які мають соціальний характер, але також було розглянуто законопроект про реформування державних і комунальних засобів масової інформації.