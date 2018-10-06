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ООС: ворог атакував із забороненої зброї, є поранені

За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двох військових поранено.

– Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі – 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Під час бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Facebook у суботу вранці.

За минулу добу бойовики обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Комишуваха, Троїцьке, Луганське, Шуми, Мар’їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине.

За даними української розвідки, за минулу добу двох бойовиків знищено і 7 поранено.

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Від початку доби бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляли позиції ООС поблизу населених пунктів Широкине і Водяне на Маріупольському напрямку. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі зафіксовано велике скупчення військової техніки бойовиків, розміщеної з порушенням ліній відведення.

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