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В Україну прибули американські винищувачі і літак

В Україну для участі у міжнародних військових навчаннях Clear Sky 2018 прибули американські винищувачі F-15C і військово-транспортний літак C-130J.

Про це повідомляє у Twitter прес-служба посольства США в Україні.

– Літаки повітряних сил США F-15C Eagles і C-130J Super Hercules прибули в Україну для участі у військових міжнародних навчаннях ClearSky2018, метою проведення яких є зміцнення миру і безпеки, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється на сайті командування американських повітряних сил в Європі і Африці, військово-повітряні сили США візьмуть участь у першому в історії заході Чисте небо, яке планується провести у середині жовтня 2018 року, у першу чергу на авіабазі Старокостянтинів в Україні, а також в інших регіонах.

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Clear Sky 2018 – спільні багатонаціональні навчання, в яких візьмуть участь близько 950 осіб з дев’яти країн, включаючи Бельгію, Данію, Естонію, Нідерланди, Польщу, Румунію, Україну, Сполучене Королівство і Сполучені Штати.

Повітряні сили США на навчаннях будуть представлені такими літаками, як F-15C Eagles, C-130J Super Hercules, F-15D і KC-135.

Також у навчаннях візьме участь розвідувальний ударний дрон MQ-9.

На навчаннях відпрацюють такі види взаємодій: інтеграція повітря-земля, повітряна евакуація, кіберзахист і інші.

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