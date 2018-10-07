7 жовтня в Україні відсвяткують одне з найбільш довгоочікуваних свят осені – День вчителя.

З цього приводу Факти ICTV склали для вас топ-5 кращих подарунків на День вчителя.

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Квіти

Головним подарунком є, звичайно ж, квіти. Причому дарувати їх можна і чоловікові-вчителю. Квіти можуть бути самостійним подарунком, але найчастіше до букету додається ще один презент. Наприклад, красива ваза.

Чайний кошик

Пара сортів чаю, печиво, мед і джем і, обов’язково, чайник для заварювання. Відмінний набір для посиденьок в учительській.

Набір косметики ручної роботи

Сучасний і оригінальний подарунок, який порадує будь-якого вчителя. Якщо з фірмовою косметикою можна легко помилитися, то тут все набагато простіше.

Комп’ютерні аксесуари

У сучасному світі комп’ютер є майже у кожного. Для багатьох вчителів підійдуть подарунки з цієї серії – мишки, килимки, клавіатури, навушники, флешки. Ці подарунки недорогі і їх не соромно дарувати будь-якому вчителеві.

Квіти в горщику

Живі квіти завжди добре. Ними можна прикрасити клас і вони ще довго будуть радувати і вчителів, і учнів. Зрозуміло, вазон повинен бути оригінальним: простий пластиковий горщик не підійде.

Раніше Факти ICTV склали топ-10 оригінальних букетів вчителю на День знань.

Фото: pinterest.com.