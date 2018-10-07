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Коли у Києві ввімкнуть опалення

Підключення житлових будинків до опалення у Києві розпочинатиметься із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8°С і нижче і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.

Опалення

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, для міста важливо забезпечити комфортні умови у будинках, але й зробити так, аби кияни не сплачували за опалення, коли на вулиці тепло.

– Ми подивились прогноз на наступний тиждень, протягом якого бачимо 17–18 градусів тепла. Чи прийнятно сплачувати за опалення 30 гривень за квадратний метр, коли на вулиці така температура? Багато хто з киян думає, що ні, – сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що місто спирається на законодавство: протягом трьох діб має бути середньодобова температура не вище +8 градусів.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд ухвалив рішення з 15 жовтня розпочати опалювальний сезон.

Фото: Dreamstime

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