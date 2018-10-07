Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 6 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, протягом доби чотирьох окупантів знищено та вісім поранено, повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

Противник вів прицільний вогонь із ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Луганське, Травневе, Шуми, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Позиції Об’єднаних сил у районі Лебединського окупанти обстрілювали з артилерії калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру.

Також вогневого впливу з мінометів калібру 82 мм зазнали опорні пункти наших військ поблизу Луганського, Шумів та Гнутового.

Захисники Травневого були обстріляні з мінометів 120-го калібру. По оборонцях Кримського, Луганського та Гнутового, крім того, вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

Вчора вранці з території окупованого населеного пункту Заїченко артилерією калібру 122 мм була обстріляна ділянка місцевості в районі села Водяне на Приазов’ї.

В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

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