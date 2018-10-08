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+22° і сонячно: погода в Україні на тиждень

В Україні на цьому робочому тижні збережеться тепла погода без опадів, денна температура підніметься до +22 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 9 жовтня, опади не прогнозуються. У західних областях температура вдень становитиме від +16 до +22 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +7. На сході України денна температура від +17 до +20 градусів, вночі від +6 до +9 градусів. У центрі і на півночі країни температура вдень сягне +20 градусів, вночі опуститься до +6. На півдні традиційно тепліше, там стовпчик термометра покаже +21 вдень.

У Києві очікується невелика хмарність, температура 17-19 градуса вдень, вночі – +7 +9 градусів.

У середу, 10 жовтня, в Україні мінлива хмарність. У західних областях температура вдень становитиме від +17 до +22 градусів. На сході країни вдень від +17 до +20 градусів. У північних і центральних областях денна температура від +16 до +20 градусів. На півдні вдень стовпчик термометра покаже +21 градус. Температура повітря вночі в Україні збережеться на рівні від +6 до +9 градусів тепла.

У Києві у середу без опадів, температура вдень від +17 до +19 градусів, вночі від +7 до +9 градусів.

У четвер, 11 жовтня, в Україні сонячна погода.

У західних областях стовпчик термометра підніметься до +21. У північних і центральних областях температура утримає показники 17-19 градусів. У східних і південних областях від +17 до +21 градуса. Температура повітря вночі в Україні збережеться на рівні в+6 +9 градусів тепла.

У Києві у четвер сонячна погода, температура вдень від +17 до +19 градусів, вночі від +6 до +8 градусів.

У п’ятницю, 12 жовтня, в Україні збережеться сонячна погода без  опадів. Температурні показники також залишаться на колишньому рівні – від +17 до +21 вдень і від +6 до +9 градусів вночі.

У Києві у п’ятницю сонячна погода, температура вдень від +17 до +19 градусів, вночі від +6 до +8 градусів.

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