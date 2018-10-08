Минулої доби бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, 11 разів – із забороненого озброєння. Втрат серед ЗСУ немає.

7 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Окупанти 27 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння було застосовано 11 разів, повідомляє ООС.

Ворог обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Вільний, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ствольну 122-мм артилерію ворог застосував, відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу Водяного.

Позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Водяне та Лебединське противник обстрілював із 120-мм мінометів.

По опорних пунктах біля Новотошківського, Луганського, Гнутового бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів.

Читайте: Міноборони показало карту замінованих територій в Україні Чому РФ вже не потрібен Донбас Росія більше нічого не здобуде в Україні - Волкер

Крім того, по захисниках Кримського, Новозванівки, Водяного та Лебединського окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти.

Українські позиції у районі Вільного обстріляли також із зенітної установки ЗУ-23-2, а по оборонцях Гнутового бойовики вели снайперський вогонь.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, одного бойовика знищено та сімох поранено.