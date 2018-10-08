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Екс-чоловіка Подкопаєвої заарештовано у справі про держзраду

Екс-чоловіка Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного взяли під варту з можливістю внести заставу.

Служба безпеки України запідозрила колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки з гімнастики Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного в державній зраді.

Про це LIGA.net повідомили в СБУ.

Відзначається, що 4 жовтня Печерський районний суд Києва Нагорного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 528 600 гривень.

Скани рішення суду про запобіжний захід для бізнесмена Тимофія Нагорного наводить у себе в Facebook журналіст Роман Реведжук.

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Зараз Нагорного утримують в СІЗО.

Водночас в СБУ зазначили, що подали апеляцію на це рішення, тому що не згодні, що Нагірний повинен мати можливість внести гроші і вийти на свободу. Її розглянуть 10 жовтня.

Нагадаємо, заступник глави Служби безпеки України Павло Демчина подав до суду на главу НАБУ Артема Ситника.

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