Екс-чоловіка Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного взяли під варту з можливістю внести заставу.
Служба безпеки України запідозрила колишнього чоловіка олімпійської чемпіонки з гімнастики Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного в державній зраді.
Про це LIGA.net повідомили в СБУ.
Відзначається, що 4 жовтня Печерський районний суд Києва Нагорного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і встановив заставу 528 600 гривень.
Скани рішення суду про запобіжний захід для бізнесмена Тимофія Нагорного наводить у себе в Facebook журналіст Роман Реведжук.
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Зараз Нагорного утримують в СІЗО.
Водночас в СБУ зазначили, що подали апеляцію на це рішення, тому що не згодні, що Нагірний повинен мати можливість внести гроші і вийти на свободу. Її розглянуть 10 жовтня.
Нагадаємо, заступник глави Служби безпеки України Павло Демчина подав до суду на главу НАБУ Артема Ситника.