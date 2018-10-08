Державний концерн Укроборонпром цього року передав українській армії 3500 одиниць озброєння і військової техніки.

Про це написав президент України Петро Порошенко, продемонструвавши відео техніки для “нової армії” на своїй сторінці у Facebook.

Більше 2000 з них – це нове і модернізоване озброєння.

– Бронетанкова, морська, авіаційна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси Корсар, Стугна, Бар’єр і ракети до них, новітні піхотні вогнемети РПО-16, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби і зв’язку – все це вже на озброєнні у наших захисників і підсилює обороноздатність України, – зазначив Порошенко.

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Нагадаємо, в Україну прибули військові літаки США.

Фото: Міноборони України