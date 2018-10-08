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Мінфін перерахував 730 млн – коли у Києві дадуть гарячу воду

3 жовтня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба перерахували 729,56 млн гривень для погашення різниці у тарифах з метою відновлення в Києві безперебійного постачання теплової енергії.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

10 жовтня мало відбутися засідання Господарського суду Києва, на якому має бути прийнято мирову угоду між Києвом і НАК Нафтогаз України про передачу боргів ПАТ Київенерго КП Київтеплоенерго.

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– Після отримання постанови, до 12 жовтня включно, будуть укладені договори між Київенерго КП Київтеплоенерго про передачу кредиторської заборгованості, а після цього – орієнтовно 16-17 жовтня – між КП Київтеплоенерго і НАК Нафтогаз України на постачання газу, – йдеться в повідомленні Мінфіну.

До слова, у Києві в районі станції метро Лук’янівська сталася аварія на мережі водопостачання через що 18 вулиць і провулків залишилися без води.

Фото: dreamstime.

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