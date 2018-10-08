Цього тижня ГПУ й антикорупційні відомства демонстрували небачену працездатність.
Детективи НАБУ прийшли з обшуком до судді Вищого господарського суду. А керівник САП Холодницький направив обвинувальний акт в суд на мера Одеси Труханова, в підіграванні якому його звинувачували активісти.
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Проявив себе й генпрокурор Луценко, відкривши осінній сезон полювання із зняття недоторканності з депутатів. Та так, що в Раді навіть заговорили про можливі посадки.
Але вся ця робота може нівелюватися міжвідомчими розбірками, яким не видно поки ані кінця, ані краю.
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До слова, Факти ICTV повідомляли, що у Києві сталася бійка
між поліцією та НАБУ
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