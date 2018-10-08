Із фінансуванням медицини у регіонах в 2019 році можуть виникнути суттєві труднощі.

Про це в інтерв’ю виданню Вечірні вісті заявив народний депутат України, член фракції Батьківщина, член бюджетного комітету ВР Валерій Дубіль.

– Рік тому команда президента розповідала, як збирається розвивати систему охорони здоров’я у сільській місцевості. У бюджет на це заклали 4 млрд грн на 4 роки – по одному на кожен. Я думаю, ті, хто живе у сільській місцині, побачили цю програму в дії. 1 млрд коштів, закладений на 2018 рік, й досі не освоєний – ці порожні слова виявилися не більше, як звичайним піаром, – відзначив він.

У питаннях субвенції, на думку депутата, держава перекладає фінансовий тягар все більше і більше на місця.

– У цьому році дефіцит фінансування медзакладів, які дійсно щодня рятують життя, склав 37%, а у проекті бюджету на 2019 рік – вже 45%. А тепер, зверніть увагу, у скільки місцевій владі обійдеться утримання медзакладів, якщо вона не хоче їхнього закриття. Майже 39 млрд грн, – відзначив він.

За словами депутата, у минулому році субвенція склала 60,5 млрд грн при цьому 26,5 млрд були централізовані під управління МОЗу.

– У 2019 картина зміниться – під МОЗом централізується на 40% більше грошей, а області отримають на 3% менше, – додав В. Дубіль.

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– Нацслужба здоров’я також не отримає повного об’єму фінансування, про яке обіцяла влада, коли приймала реформаторський законопроект. Згідно з ним, держава на 100% має покрити потребу в фінансуванні первинки (сімейна медицина). З 2019 року – вся первина медична допомога має фінансуватися виключно через НСЗУ. З урахуванням вікових коефіцієнтів та наявного розподілу населення за віковими групами, середня капітаційна ставка у 2019 році повинна дорівнювати 695,4 грн на людину. 100% потреба в фінансуванні первинної медичної допомоги складає 26,84 млрд грн, а у бюджет закладають тільки 15,3 млрд грн, – зазначив нардеп.

– Ось так проходить децентралізація Гройсмана – на МОЗ грошей у бюджеті вистачить, а про своє лікування пацієнти мають подбати самі. Ця реформа від влади – фрагментарна та піарна: показують високі результати тільки там, де є гроші. Де ж немає – панує суцільна розруха, штучно створена чиновниками Міністерства охорони здоров’я. І коли влада у країні зміниться, а це буде вже дуже скоро, реформу потрібно буде починати навіть не з нуля, а з мінусу, – резюмував він.

Нагадаємо, що ключовими питаннями для Верховної Ради цього пленарного тижня буде затвердження у першому читанні проектудержавного бюджету України на 2019 рік і позбавлення недоторканності нардепів.