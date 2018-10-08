Погода в Україні сьогодні, 8 жовтня, буде теплою і малохмарною.

Погода в Україні 8 жовтня буде теплою. На всій території очікується мінлива хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше буде на Закарпатті – 20-22°, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів – до 17-22°.

У північних і східних областях очікують 18-21° тепла. У центрі України температура сягне 19-21° тепла.

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У Києві без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура коливатиметься в межах 19-21° тепла.

За даними синоптиків, 8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека.