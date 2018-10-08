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В Україні можуть заборонити будівництво швидкісних трас – де і чому

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ вивчає можливість заборонити прокладку нових швидкісних трас через населені пункти шляхом зміни державних будівельних норм.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

– В Україні досі є нормальною практика, коли через місто, або навіть маленьке село, проходить велика швидкісна траса. Хоча це значне питання для безпеки жителів, які проживають в таких населених пунктах, для їх комфорту – через постійний шум і вібрацію, для екологічної ситуації – через вихлопи від інтенсивного руху авто. Ми зараз продовжуємо оновлювати державні будівельні норми з проектування доріг, і зараз є пропозиція, яку ми розглядаємо, – заборонити проектувати нові високошвидкісні траси та інші швидкісні дороги через населені пункти. Це дороги 1-ї категорії, тобто з 4-ма і більше смугами руху, – написав Парцхаладзе.

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Він зазначив, що важливо запозичувати позитивний європейський досвід у проектуванні та будівництві доріг для підвищення їх безпеки та комфорту для людей.

– З 1 вересня в дію вступила оновлена ДБН з проектування вулиць і доріг у населених пунктах, в якій ми ввели ряд принципових змін для правильної організації та безпеки руху – наприклад, це обов’язкове створення смуг для громадського транспорту і велосипедного руху, острівців безпеки, захист на зупинках транспорту та інші. Це європейський цивілізований досвід, який ми переймаємо, – написав він.

Раніше повідомлялося, що першою концесійною дорогою в Україні стане траса від Львова до Краковця.

Фото: РБК-Україна.

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