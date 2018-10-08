3-4 листопада знесуть Шулявський шляхопровід, в результаті чого у Києві утворяться великі затори. Згідно з проведеною експертизою, старі фундаменти не придатні для нових сучасних і майбутніх навантажень.

Про це повідомляє Вечірній Київ з посиланням на заяву головного інженера КП Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва Олександра Здольника.

– Звичайно, у перші дні буде пекло на дорогах, але, сподіваємося, недовго. Зараз будуть розставляти дорожні знаки і нові світлофори для об’їзду транспортом будівельної зони. Переобладнали вже контактну мережу для тролейбусів. Машини поїдуть вулицями Нестерова, Цедика, Гарматною і Виборзькою, – сказав він.

Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, стоїть завдання вивчити схему об’їзду, адже популярний шляхопровід закриють на 1,5 роки, доки не побудують новий.

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– Демонтувати Шулявський шляхопровід будемо повністю. Першими знесемо прогонові будови, опори, потім і фундамент до ростверків. Поле з паль (частини фундаментів) доведеться покинути. Є висновок експертизи, що старі фундаменти не придатні для нових сучасних і майбутніх навантажень. Замість старого тут встановлять нове пальове поле, – заявив Здольник.

Під час всіх цих робіт проспект Перемоги не перекриватимуть для транспорту повністю, тільки частково обмежать рух по одній смузі. Ремонтники обіцяють працювати навіть вночі.

Раніше Факти ICTV писали, як об’їхати перекриті дороги.

Фото: Вечірній Київ.