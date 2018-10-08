Регламентний комітет дав “зелене світло” голосуванню в Раді за позбавлення недоторканності нардепа Вілкула

Регламентний комітет Верховної Ради дав свої висновки до подання генерального прокурора України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції Опозиційний блок Олександра Вілкула.

Відповідні висновки члени комітету затвердили на засіданні в понеділок у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

Таким чином, після рішення комітету подання про позбавлення недоторканності нардепа можуть виносити на голосування в сесійній залі парламенту.

Під час виступу генеральний прокурор України звернувся до комітету і Верховної Ради з проханням про зняття депутатської недоторканності з Вілкула для завершення прокуратурою Дніпропетровської області досудового слідства в кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу – про зловживання повноваженнями при передачі земельних ділянок у 2011 році .

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Нагадаємо, заступник глави Служби безпеки України Павло Демчина подав до суду на главу НАБУ Артема Ситника.