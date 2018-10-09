Через вибухи в Ічні поліцейські Києва заступили на патрулювання населених пунктів, що розташовані неподалік складів боєприпасів.

Після вибухів в Ічні поліцейські Києва заступили на патрулювання населених пунктів біля військових складів на Чернігівщині.

Придані сили після інструктажу, під час якого їм окреслили завдання, разом із іншими підрозділами системи МВС долучилися до евакуації людей, повідомляє прес-служба.

Частина правоохоронців облаштовує тимчасові пункти, де надаватимуть всіляку допомогу місцевим жителям.

Зокрема буде розгорнуто намети, де працюватиме польова кухня. Тут же можна буде отримати найнеобхідніші продукти.

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На допомогу чернігівським колегам вирушили київські спецпризначенці.

– Людей евакуюють, і ми можемо до ночі отримати мародерство в залишених будинках і квартирах, а особливо – магазинах та інших місцях із цінностями.

Значить потрібно патрулювання і жорстка робота з безпеки залишених людьми приміщень, – додав Мартин Брест у Facebook.

Раніше стало відомо, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи в різних місцях арсеналу.

Фото: Мартин Брест/Facebook