Протягом минулої доби троє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Вчора ситуація на Сході України була напруженою, проте цілком контрольованою бійцями ООС: противники 36 разів відкривали вогонь по позиціях української армії, з них 12 разів – із забороненої Мінськими угодами зброї.

Російські окупаційні війська гатили з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під ворожі обстріли потрапили позиції в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

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– Під час бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, протягом доби 5 окупантів знищено та 6 – пораненої, – наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, 9 жовтня сталися вибухи в Ічні на складах боєприпасів ЗСУ.