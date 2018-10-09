Холодну воду на низці вулиць Києва відключать із 9 по 20 жовтня через ремонт систем водопостачання.

Через ремонтні роботи систем водопостачання у Києві відключать воду на низці вулиць, повідомляє Київводоканал.

Де не буде води:

9 жовтня з 8.00 до 20.00 – вул. Парково-Сирецька, 5, 6, 6А, 8

– вул. Парково-Сирецька, 5, 6, 6А, 8 9 жовтня з 8.00 до 22.00 – пр. Глушкова, 4А, 4Б, 4В, 6

– пр. Глушкова, 4А, 4Б, 4В, 6 9 жовтня з 8.00 до 6.30 10 жовтня – вул. Вітрука,9/4, вул. Депутатська, 2, пл. Героїв Бресту

– вул. Вітрука,9/4, вул. Депутатська, 2, пл. Героїв Бресту 9 жовтня з 20.00 до 7.30 10 жовтня – пров. Бехтєрєвський, 3, 4,А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А,14, 15

– пров. Бехтєрєвський, 3, 4,А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А,14, 15 10 жовтня з 8.00 до 16.00 – вул .Залізнична, 1, 1А, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48

– вул .Залізнична, 1, 1А, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 48 10 жовтня з 9.00 до 20.00 – вул. Менделеєва, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 19, 21, 23, 25

– вул. Менделеєва, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 19, 21, 23, 25 10 жовтня з 19.00 до 6.00 11 жовтня – вул. Борщагівська, 186, 188, 190, 196, 198

– вул. Борщагівська, 186, 188, 190, 196, 198 12 жовтня з 20.00 до 6.00 13 жовтня – бульв. Кольцова, 12; вул. Кучера 7

– бульв. Кольцова, 12; вул. Кучера 7 16 жовтня з 8.00 до 6.00 20 жовтня – Набережне шосе, 26; Броварський проспект (кафе Катюша)

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Раніше через аварію біля станції метро Лук’янівська 18 вулиць і провулків залишилися без води.

Фото: Dwnld777/Dreamstime