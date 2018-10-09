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Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні – список перекритих дорiг

Вибухи біля Ічні розпочалися 9 жовтня о 3.30 ранку. Триває евакуація населення. Деякі дороги перекриті.

Вибухи в Ічні паралізували рух поїздів і автотранспорту.

Список перекритих доріг

Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – / Н-07 / від Талалаївки у бік Ічні та від Парафіївки у бік Ічні;

Т-25-27 Новий Биків – Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин у сторону Хаенки-Монастирища-Ічні;

Т-25-24 Бурштин-Ічня-Прилуки з боку Плисок у сторону Ічні та з боку дороги Н-07 до Ічні.

Вільний проїзд по дорогах:

М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ

Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин

Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках

Читайте: Не злодійство, а напад – Бутусов про вибухи на складах біля Ічні

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

  • Диверсія 50%, 6 votes
    6 votes 50%
    50%
  • Недбалість 25%, 3 votes
    3 votes 25%
    25%
  • Крадіжка 17%, 2 votes
    2 votes 17%
    17%
  • Підпал 8%, 1 vote
    1 vote 8%
    8%
Всього голосів: 12

Нагадаємо, як горіли військові склади в Україні.

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