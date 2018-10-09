Вибухи біля Ічні розпочалися 9 жовтня о 3.30 ранку. Триває евакуація населення. Деякі дороги перекриті.
Вибухи в Ічні паралізували рух поїздів і автотранспорту.
Список перекритих доріг
Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – / Н-07 / від Талалаївки у бік Ічні та від Парафіївки у бік Ічні;
Т-25-27 Новий Биків – Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин у сторону Хаенки-Монастирища-Ічні;
Т-25-24 Бурштин-Ічня-Прилуки з боку Плисок у сторону Ічні та з боку дороги Н-07 до Ічні.
Вільний проїзд по дорогах:
М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ
Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин
Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках
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Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні
- Диверсія 50%, 6 votes6 votes 50%50%
- Недбалість 25%, 3 votes3 votes 25%25%
- Крадіжка 17%, 2 votes2 votes 17%17%
- Підпал 8%, 1 vote1 vote 8%8%
Нагадаємо, як горіли військові склади в Україні.