Вибухи біля Ічні розпочалися 9 жовтня о 3.30 ранку. Триває евакуація населення. Деякі дороги перекриті.

Вибухи в Ічні паралізували рух поїздів і автотранспорту.

Список перекритих доріг

Р-68 Талалаївка – Ічня – Тростянець – Сокиринці – / Н-07 / від Талалаївки у бік Ічні та від Парафіївки у бік Ічні;

Т-25-27 Новий Биків – Ічня від перехрестя з дорогою Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин у сторону Хаенки-Монастирища-Ічні;

Т-25-24 Бурштин-Ічня-Прилуки з боку Плисок у сторону Ічні та з боку дороги Н-07 до Ічні.

Вільний проїзд по дорогах:

М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ

Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин

Н-07 Київ-Суми-Юнаківка в обох напрямках

Читайте: Не злодійство, а напад – Бутусов про вибухи на складах біля Ічні

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні Диверсія 50%, 6 votes 6 votes 50% 50%

Недбалість 25%, 3 votes 3 votes 25% 25%

Крадіжка 17%, 2 votes 2 votes 17% 17%

Підпал 8%, 1 vote 1 vote 8% 8% Всього голосів: 12 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, як горіли військові склади в Україні.