У ВПС України заявили, що за останні 48 годин над Ічнею не було виявлено жодного БПЛА.

За інформацією командування ВПС України, за останні 48 годин над Ічнею не було виявлено жодного БПЛА, передає УНН.

– Повідомляємо, що за результатами аналізу повітряної обстановки, протягом двох днів, у повітряному просторі над місцем події жодного БПЛА виявлено не було. Поблизу арсеналу проходять повітряні шляхи, по яких літають трасові літаки, які при недостатній видимості можуть бути сприйняті як безпілотний літальний апарат, – йдеться у повідомленні.

Інформація, яка поширюється в інтернеті, про нібито помічений безпілотний літальний апарат в районі арсеналу поблизу населеного пункту Ічня і те, що він став причиною вибуху, не відповідає дійсності.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні Недбалість

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До слова, у зв’язку з пожежею і вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилено заходи безпеки.