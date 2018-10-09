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Вибухи в Ічні: пожежу на складі з боєприпасами локалізували

На території 6-го арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області локалізували місця займання пожежі.

Рятувальникам вдалося локалізувати місця займання пожежі на території 6-го арсеналу Міністерства оборони у Чернігівській області, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

– Станом на 14.00 вогнища пожежі локалізовані. Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватися, над територією складів спостерігається задимленість, лунають поодинокі вибухи, – йдеться у повідомленні.

Для локалізації пожежі доставили інженерну машину розгородження. Також на місці пожежі працюють пожежні танки ГПМ-54.

Штаб прийняв рішення щодо проведення аеророзвідки над місцем надзвичайної події.

Читайте: Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)

До слова, через вибухи в Ічні поліцейські Києва заступили на патрулювання населених пунктів, розташованих недалеко від складів боєприпасів.

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