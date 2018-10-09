3-4 листопада знесуть Шулявський шляхопровід, в результаті чого у Києві утворяться великі затори. Згідно з проведеною експертизою, старі фундаменти не придатні для нових сучасних і майбутніх навантажень.

Оновлено 9.10. о 17.45: Роботи з обмеженням руху автомобільного транспорту Шулявським шляхопроводом заплановано розпочати в листопаді-грудні поточного року. Точна дата початку обмеження руху транспорту буде повідомлена додатково.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Наразі в межах реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гарматна виконуються роботи з перекладання мережі зв’язку, зливової каналізації, водопроводу та газових мереж на з’їздах з вул. В. Гетьмана на просп. Перемоги, а також з проспекту перемоги на вул. О. Довженка.

Виконуються роботи з перевлаштування схеми організації дорожнього руху (світлофорні об’єкти, знаки регулювання дорожнього руху, розмітка) на період перекриття Шулявського шляхопроводу, а також перевлаштування контактної мережі громадського транспорту. Здійснюється виконання дорожніх робіт в межах перекритих з’їздів, з метою забезпечення належного пропуску автомобільного транспорту на період перекриття шляхопроводу.

Зазначені роботи можливо завершити до 3-4 листопада. Одночасно будуть розпочаті підготовчі роботи для демонтажу консолей тротуарів шляхопроводу.

Демонтаж основних конструкцій шляхопроводу планується розпочати з 15 грудня. Демонтажні роботи будуть виконані у визначеній черговості та в термін орієнтовно до 30 січня 2019 року.

Почати роботи з влаштування пальових фундаментів та опор планується в лютому, а монтаж нових металоконструкцій шляхопроводу розпочати з березня 2019 року.

Про знесення Шулявського шляхопроводу 3-4 листопада повідомляє Вечірній Київ з посиланням на заяву головного інженера КП Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва Олександра Здольника.

– Звичайно, у перші дні буде пекло на дорогах, але, сподіваємося, недовго. Зараз будуть розставляти дорожні знаки і нові світлофори для об’їзду транспортом будівельної зони. Переобладнали вже контактну мережу для тролейбусів. Машини поїдуть вулицями Нестерова, Цедика, Гарматною і Виборзькою, – сказав він.

Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, стоїть завдання вивчити схему об’їзду, адже популярний шляхопровід закриють на 1,5 роки, доки не побудують новий.

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– Демонтувати Шулявський шляхопровід будемо повністю. Першими знесемо прогонові будови, опори, потім і фундамент до ростверків. Поле з паль (частини фундаментів) доведеться покинути. Є висновок експертизи, що старі фундаменти не придатні для нових сучасних і майбутніх навантажень. Замість старого тут встановлять нове пальове поле, – заявив Здольник.

Під час всіх цих робіт проспект Перемоги не перекриватимуть для транспорту повністю, тільки частково обмежать рух по одній смузі. Ремонтники обіцяють працювати навіть вночі.

Раніше Факти ICTV писали, як об’їхати перекриті дороги.

Фото: Вечірній Київ.