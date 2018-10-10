Карпулінговий сервіс BlaBlaCar запускає монетизацію для українських користувачів, а це означає, що з листопада 2018 року можливість бронювання для пасажирів стане платною.

Після вибору параметрів маршруту і водія, буде потрібно оплатити доступ до бронювання: на день (49 грн) або місяць (59 грн). Оплата доступна як на сайті, так і у мобільних додатках (iOS, Android), передає ain.ua.

Нові умови не поширюються на поїздки довжиною менше 120 км, їх бронювання доступно безкоштовно.

Правила розрахунку з водіями незмінні – платити потрібно готівкою. Однак у компанії підтвердили, що розглядають безготівковий розрахунок, як одну з доступних опцій.

Для самих водіїв сервіс залишається повністю безкоштовним. У компанії говорять, що продовжать стежити за розміром компенсацій – користування BlaBlaCar має на увазі часткову компенсацію транспортних витрат, а не заробіток.

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До речі, Факти ICTV зібрали 10 сервісів із Google Play, які точно варто завантажити, вирушаючи в далеку дорогу.