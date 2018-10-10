За минулу добу російсько-окупаційні війська 39 разів обстріляли позиції українських військових у зоні ООС.

Минулої доби російсько-окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у результаті чого загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення. 14 разів ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр ООС.

Обстріли здійснювалися в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Новолуганське, Травневе, Залізне, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ствольну артилерію калібру 152 мм ворог застосував, відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу Новотошківського, а калібру 122 мм – у районі населеного пункту Водяне. Позиції Об’єднаних сил в районі Луганського, Гнутового та Лебединського противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Новотошківського, Золотого, Новозванівки, Луганського, Новолуганського та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, – йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти БМП-1 по захисниках Кримського та Новозванівки. Позиції Об’єднаних сил у районі Золотого обстріляли протитанковими керованими ракетами.

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За даними розвідки, в ході бойових дій було знищено 3 бойовиків, ще 5 поранено.

До слова, на Донбасі зафіксовано велике скупчення військової техніки бойовиків, розміщеної з порушенням ліній відведення.