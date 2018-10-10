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Дорогі пігулки: чому в Україні ліки дорожчі, ніж в ЄС та як завищують ціни

Польща. На полиці аптеки – добре відомий магній Б6. На ціннику майже 14 злотих. У перерахунку – приблизно 100 гривень. В українській аптеці – та ж сама упаковка майже за 200! Краплі для очей – на наші гроші це 90 гривень. В Україні ці краплі коштують близько 140. Різниця відчутна. Порівняння середньої вартості препарату Лінекс форте у найближчих країнах: найдешевше він коштує  у Польщі та Молдові. (Україна – 7,4 євро, Угорщина 7,2 євро, Білорусь 5,7 євро, Польща 3 євро, Молдова 2,7 євро).

За  накрутки Антимонопольний комітет України час від часу карає і виробників, і постачальників ліків. Один з останніх прикладів – фармзавод оштрафували майже на 60 мільйонів гривень.  В антимонопольному комітеті заявляють: в Україні  інколи діє негласне правило –  намагатися менше допускати на фармринок генериків –  аналогів відомих ліків. Вони дешевші за оригінальні. Яку саме компанію допускати на український фармринок, вирішує Держлікслужба.  Але парадокс – ліки можуть бути сертифіковані  і в США, і в Британії. Але українські чиновники примудряються знайти зачіпки, щоб не дозволити продаж тих самих ліків в Україні.

Читайте: Доступні ліки: новий перелік безкоштовних препаратів 

Якби були рецепти, то провізори не мали б змоги,що називається, впарювати дорогі ліки. Що сказав лікар, то й було б. Здавалося б, вихід простий: заборонити продавати ліки без рецепту. Але виявляється, це у нас давно вже існує на папері, тільки от не виконується.

Аби прибрати маркетингову складову та здешевити ліки депутати пропонують піти на радикальні кроки – взагалі заборонити великі аптечні мережі. А платять за усе це – пацієнти. Маленькі аптеки, які беруть участь у держпрограмах та самі виробляють ліки, тим часом, залишаються на межі виживання.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні ввели заборону на популярні ліки для дітей

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