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Хто став новим куратором “ЛДНР”

Співробітник управління президента РФ по прикордонному співробітництву Олексій Філатов, який раніше займався відносинами з Південною Осетією, тепер куруватиме взаємодію Кремля з “ЛДНР”.

Бойовики

Про це повідомив у коментарі ТАСС директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков.

За його словами, Олексій Філатов “пішов на підвищення” і тепер займається “гуманітарною і політичною взаємодією” з “ДНР” і “ЛНР”.

– Зокрема, він відповідає за взаємодію з Донбасом з питань “виборчої кампанії”, – сказав Чеснаков.

ЧитайтеНавіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

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