Співробітник управління президента РФ по прикордонному співробітництву Олексій Філатов, який раніше займався відносинами з Південною Осетією, тепер куруватиме взаємодію Кремля з “ЛДНР”.
Про це повідомив у коментарі ТАСС директор Центру політичної кон’юнктури Олексій Чеснаков.
За його словами, Олексій Філатов “пішов на підвищення” і тепер займається “гуманітарною і політичною взаємодією” з “ДНР” і “ЛНР”.
– Зокрема, він відповідає за взаємодію з Донбасом з питань “виборчої кампанії”, – сказав Чеснаков.
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Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.
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