Кабмін затвердив новий порядок програми Доступне житло для населення. Тепер люди зможуть самостійно обирати в якому районі вони хочуть квартиру і у якого банку обслуговуватися.

Про це на засіданні уряду повідомив прем`єр-міністр Володимир Гройсман, передає Інтерфакс-Україна.

– Робота з програмами по доступному житлу потребує постійного вдосконалення щодо прозорості, відкритості та дійсної допомоги. Ми об`єднали два порядки, які існували, в один, яким у першу чергу передбачається можливість самостійного вибору заявником житла, яке він купуватиме. Ми забираємо з цього питання комісію міністерства, – повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

Він додав, що заявник також зможе самостійно обирати банк, де буде оформлений кредит на купівлю житла, і уточнив, що 30% вартості житла компенсуватиме держава і ще 30% можуть компенсувати місцеві бюджети.

– Нам дуже важливо, щоб програма Доступне житло була дійсно доступною, щоб у нас не було купівлі квартир 140-150 кв. м, як це було раніше. Тому, ми конкретно обмежуємо щодо кількості квадратних метрів, які можуть бути куплені саме за програмою Доступне житло, відповідно до кількості членів сім`ї, – заявив Зубко.

Також віце-прем`єр міністр повідомив, що Держмолодьжитло публікуватиме дані про те, хто подав документи і хто вже отримав квартири, а розподіл коштів по регіонах залежатиме від кількості населення, а не кількості заявок.

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Нагадаємо, що у програмі можуть взяти участь люди, які потребують поліпшення житлових умов, переселенці і учасники АТО. Сума компенсації у першому випадку становить 30% від вартості житла, у другому і третьому – 50%.

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