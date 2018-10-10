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Нафтогаз зарахував Газпрому $9 млн у рахунок боргу

Нафтогаз зарахував Газпрому $9 млн переплат за транзит газу в рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість згідно з арбітражним рішенням від 28 лютого 2018 року за транзитним контрактом.

Про це повідомляє прес-служба НАК Нафтогаз України.

Зазначається, що 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зменшення ставки вартості послуг та загальної вартості послуг транзиту газу, які надаються Нафтогазом.

При цьому Газпром, відмовляючись виконувати рішення Стокгольмського арбітражу,  у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє Нафтогаз, який розраховує тариф у відповідності до рішення арбітражу.

– Відтак Нафтогаз зарахував більше $9 млн переплати за послуги транзиту, що були надані у серпні, як платіж на виконання арбітражного рішення, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року, Газпром винен Нафтогазу $2,56 млрд  збитків за невиконання зобов’язань за транзитним контрактом, на які нараховується пеня за кожен день невиконання арбітражного рішення.

На сьогодні розмір нарахованої пені становить більше $100 млн.

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До слова, у червні голландські активи ПАТ Газпром були арештовані для виплати НАК Нафтогаз $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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